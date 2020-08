L'INCENDIO

ADRIA Le fiamme hanno divorato gli uffici amministrativi della Coimpo, riattizzando le attenzioni mai sopite sul luogo tristemente segnato dalla più grave tragedia sul lavoro in Polesine che si ricordi a memoria, il 22 settembre 2014, quando durante lo sversamento di acido solforico nella vasca D si sprigionò una nube tossica che uccise in pochi istanti i lavoratori Coimpo Nicolò Bellato, 23 anni, Paolo Valesella, 53 anni, Marco Berti, 47 anni, e l'autotrasportatore Giuseppe Baldan, 48 anni, nonché al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Venezia, culminate con l'operazione Nemesi del dicembre 2017, che ha portato al sequestro di 280 ettari di terreni e all'arresto delle sei persone ritenute a vario titolo a capo di Coimpo e Agribiofert, quindi della ipotizzata gestione abusiva di fanghi civili e agroindustriali che non sarebbero stati sottoposti alle corrette procedure di recupero, venendo illecitamente smaltiti in campagna. Indagini sfociate in vari filoni processuali: il processo per omicidio colposo e reati ambientali il 29 ottobre ha visto condannate sei degli otto imputati a pene che vanno da 7 anni e 8 mesi a 3 anni e 4 mesi, oltre al pagamento di oltre di 2 milioni di risarcimenti; il processo per traffico illecito di rifiuti con altre due condanne in primo grado a 3 anni, lo scorso 11 dicembre, che si sommano alle altre quattro posizioni definite con patteggiamenti di pene fra gli 8 e i 10 mesi; il Coimpo-ter sempre per traffico illecito di rifiuti, alle battute iniziali, con nove indagati. Senza contare l'ulteriore filone d'indagine della Dda di Firenze e l'ultima coda dell'inchiesta di Rovigo.

L'ALLARME

L'incendio è divampato nel cuore della notte: quando i vigili del fuoco sono arrivati all'impianto di Ca' Emo, una mezz'ora dopo lo scoccare della mezzanotte, le fiamme già erano estese a tutta la palazzina degli uffici che si trova proprio all'ingresso. Lingue di fuoco minacciose e inquietanti, contro le quali i pompieri hanno lottato a lungo, riversando acqua a fiumi con gli idranti.

Prima solo le squadre di Adria, poi anche quelle di supporto dal comando provinciale di Rovigo. Sul posto, durante le operazioni di spegnimento, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Adria, e nella prima mattina, anche il Niat, il Nucleo indagini antincendio territoriale dei vigili del fuoco di Padova, che ha eseguito tutte le le verifiche per determinare le cause delle fiamme.

Indagini delicate visto il luogo interessato. A coordinarle è il sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo. L'origine dolosa del rogo non è esclusa, anche perché appare difficile che possa essersi trattato di un cortocircuito, essendo le utenze, compresa quella dell'energia elettrica, staccate da tempo.

AREA ABBANDONATA

La Coimpo è stata dichiarata fallita il 22 gennaio del 2018 e tutta l'area è stata confiscata dalla Procura di Venezia, con un dirigente del Comune di Adria nominato custode giudiziale. Nel settembre di un anno fa era stato lanciato dalla lista Bobosindaco l'allarme su furti e incursioni vandaliche all'interno del sito, e altre segnalazioni erano arrivate, anche in tempi recenti, su persone che si sarebbero introdotte per bivaccare nello stabile. In quegli stessi uffici dove più volte si sono presentati gli inquirenti per analizzare, controllare e sequestrare documenti e supporti informatici e dove ora c'è un cumulo informe di materiali carbonizzati e informi. Gli stessi uffici dai quali, come ripreso dai drammatici filmati del giorno della tragedia, partirono con un pick-up Berti e Bellato per cercare disperatamente di raccogliere il corpo esanime di Baldan, venendo a loro volta uccisi in pochi secondi dalle esalazioni, e con un'auto Rossano Stocco, legale rappresentante della Agribiofert, riuscito a raccogliere e salvare Massimo Grotto, che era a bordo di un escavatore e aveva perso conoscenza, ma che è sopravvissuto.

Proprio nei giorni scorsi, fra l'altro, la Provincia ha intimato, con un'apposita ordinanza, a Mauro Luise e Gianni Pagnin di «provvedere alla bonifica dei terreni risultati potenzialmente contaminati», anche alla luce della sentenza dell'undici dicembre, con la quale il giudice li ha condannati a tre anni e «al ripristino dello stato dell'ambiente con riferimento al sito Coimpo nonché ai terreni ove sono avvenuti gli sversamenti fra l'anno 2013 e l'anno 2016».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA