Codice rosso e violenza di genere

Il Codice rosso è entrato in vigore lo scorso 9 agosto. Si tratta della legge 69 del 19 luglio 2019, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: 21 articoli che, come si spiega nella relazione del Servizio Studi del Senato, «individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul Codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione...