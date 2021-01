SERVIZI

ROVIGO Anziani in coda sotto la pioggia, aperture settimanali centellinate e lunghe attese: i piccoli comuni della provincia sono in rivolta contro le Poste. Le numerose proteste dei cittadini sono sfociate, a Ceneselli, in una petizione che finora ha raccolto quasi 70 firme. A esprimere un malessere oramai diffuso in paese è anche il sindaco Angela Gazzi. «Da qualche giorno esiste una raccolta firme per la richiesta di riapertura dell'ufficio postale dal lunedì al sabato, come avveniva prima dell'emergenza sanitaria. Come sindaco ho scritto due volte a Poste italiane per sollecitare un intervento, ma non ho avuto risposta. Nell'ultimo consiglio comunale del 2020 abbiamo approvato una delibera specifica contenente questa richiesta e l'abbiamo poi spedita alle Poste».

PROTESTA DIFFUSA

Pronto a muoversi sulla scia di Ceneselli anche il Comune di Guarda Veneta. «Una petizione dei cittadini: abbiamo lanciato questa proposta durante l'ultimo consiglio comunale - ricorda il sindaco Erminio Colò - i problemi sono rimasti quelli del mese precedente e per ora non si sono visti risultati». Le lamentele del sindaco Aldo D'Achille sono rimaste inascoltate: «Abbiamo chiesto di aprire tutti i giorni l'ufficio postale di San Bellino, perché con l'insediamento di Amazon ci sono code enormi: l'amministrazione comunale ha già inviato una lettera, al momento le Poste sono aperte in paese il lunedì, mercoledì e venerdì». Secondo Alessandro Berta, sindaco di Canda, le aperture a singhiozzo rischiano di scaturire un effetto contrario: «Il nostro ufficio è collocato in piazza, in una posizione ideale per gli utenti di Badia e Lendinara: è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, ma arrivano molte persone anche dai paesi limitrofi e si creano assembramenti all'esterno dell'ufficio. Ho spedito lettere per segnalare il problema e l'ultimo contatto ufficiale con le Poste risale a due settimane fa, mi è stato comunicato che la mia lettera è stata inoltrata a Roma, ora attendiamo risposte. Ormai questa situazione dura da quasi un anno e i disservizi per la comunità sono notevoli. Credo che ridurre le aperture sia una mossa strategica solo per diminuire il personale».

L'ATTACCO

Più agguerrito il collega Maurizio Passerini, sindaco di Castelguglielmo, che attacca frontalmente le Poste: «Avevamo già segnalato i numerosi problemi un mese e mezzo fa, la situazione è immutata nonostante una lettera spedita a Poste Italiane e per conoscenza al prefetto Maddalena De Luca. È vergognoso: gli anziani aspettano fuori al freddo, si formano file di 11-12 persone, gli utenti sono costretti ad aspettare quasi due ore e sono spazientiti. Le Poste speculano sul numero di dipendenti e qui a Castelguglielmo offrono un cattivo servizio». Qualche problema viene percepito a Melara. «I disagi ci sono nella consegna della posta, dove il turnover continuo dei postini crea molti disservizi - spiega il sindaco Anna Marchesini - la situazione è attualmente buona, abbiamo avuto disagi in autunno, ma ora il sistema funziona. L'ufficio è aperto tutti i giorni e a volte abbiamo due operatori, ovvio che nei giorni per i pagamenti delle pensioni ci siano dei rallentamenti».

LA RISPOSTA

Dopo le segnalazioni sollevate da amministratori e residenti, arriva a stretto giro la replica di Poste Italiane. «Assicuriamo di aver messo in atto ogni azione necessaria a mantenere alto il livello di qualità del servizio. Si ricorda, in particolare, che tutti i 77 uffici postali del Polesine sono aperti. Inoltre, da lunedì è stato ripristinato il consueto orario di apertura dal lunedì al sabato delle Poste di Occhiobello e da martedì è nuovamente disponibile, dopo i lavori di ripristino, anche l'ufficio postale di Donada (Porto Viro 1)».

A Pincara, Castelnovo Bariano e Bergantino per i sindaci Stefano Magon, Massimo Biancardi e Lara Chiccoli il servizio è svolto in maniera ineccepibile e gli uffici, in questi paesi, sono aperti regolarmente dal lunedì al sabato.

Alessandro Garbo

