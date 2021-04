Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUESTURAROVIGO Nascondevano nove panetti di cocaina in un vano del proprio furgone. Così sono stati arrestati padre e figlio. Ne avevano ben 10 chili, dietro il posto del passeggero. Per i due corrieri di origine polacca, P.M.J. di 49 anni e M.J. di 27 anni, entrambi incensurati per la giustizia italiana, è scattata immediatamente la denuncia per possesso di stupefacenti. Attualmente sono in stato d'arresto e si attende l'udienza nella...