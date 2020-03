LOTTA ALLO SPACCIO

ROVIGO Poco più di 11 grammi di cocaina, nascosti sotto la soletta di una scarpa, dentro a un armadio, scovato dal cane antidroga Kamikaze il 10 novembre 2017 avevano portato, il mese successivo, a una condanna con giudizio abbreviato a 8 mesi di reclusione e mille euro di multa nei confronti di Astrit Gjeci, 50 anni, albanese, irregolare e disoccupato. La sentenza, decisa dal giudice Silvia Varotto, era stata integralmente confermata, il 25 maggio 2018, dalla Corte d'Appello. E, con la sentenza del 26 novembre scorso, pubblicata ieri, è arrivato anche il verdetto della Cassazione, che dichiarando inammissibile il suo ricorso, rende la condanna definitiva.

REPARTO CINOFILI

La perquisizione era scattata nell'ambito dell'operazione Surviving, condotta dalla Mobile di Rovigo e coordinata dal pm Monica Bombana che, con il supporto del Reparto prevenzione crimine e il Reparto cinofili di Padova, per un totale di 50 poliziotti e 2 cani, aveva fatto scattare l'arresto in flagranza per quattro persone. Le indagini avevano preso le mosse dall'arresto di Nicola Gasparetto, il 3 dicembre 2016, dopo un tentativo di fuga da casa della 44enne Enrica Boni, finita in coma a causa della droga e spentasi il 16 marzo successivo. A casa di Gjeci, oltre alla cocaina, sono saltati fuori anche un bilancino di precisione e ben 1.800 euro in banconote da 50 e 20 euro. Sul suo cellulare, invece, svariati messaggi eloquenti. Del tipo: «Me ne prepari una?». Nella sentenza della Cassazione si spiega che «gli elementi indicati dalla Corte territoriale sono tutti logicamente significativi della destinazione a terzi della cocaina rinvenuta: a fronte di tali elementi di prova, ha valutato la tesi difensiva, per il quale la cocaina era destinata al suo uso personale, ritenendo le dichiarazioni del tutto inattendibili».

