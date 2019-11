Cna: «Formazione, ore in aumento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' stata dimezzata ed ha cambiato nome ma, per le scuole e le imprese polesane l'alternanza scuola-lavoro continua ad essere una opportunità sulla quale vale la pena investire. Tant'è che i componenti del direttivo Cna Impianti Rovigo, le imprese del settore e i docenti di Itis Viola di Rovigo, Ipsia Bari di Badia e Ipsia Colombo di Porto Tolle si sono incontrati per discutere proprio del futuro inserimento dei giovani nelle aziende e di come facilitare il contatto studenteimpresa attraverso i percorsi per le competenze trasversali, ex...