Cna dimezzata e fusa con Padova

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIAROVIGO La Cna di Rovigo verrà dimezzata e fagocitata da Padova. È lo spettro che aleggia in questi giorni sull'associazione rodigina, già decapitata del suo direttore Alessandro Monini, al quale la settimana scorsa è stata recapitata la lettera di licenziamento. Un cambiamento epocale per l'articolazione locale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, la prima realtà associativa del territorio polesano. Troppo fragile, però, per resistere al colpo di coda della crisi e far...