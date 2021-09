Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CLIMAROVIGO L'estate è finita. E non solo perché si è entrati da quasi una settimana in autunno, ma perché, come rimarcato dall'Arpav, si è chiusa anche meteorologicamente la lunga estate 2021 con l'arrivo delle piogge, a lungo mancate, e con un drastico calo delle temperature di circa una decina di gradi, dopo che le temperature erano tornate a superare i 32 gradi in vaste zone del Polesine, ben al di sopra della media storica di 26-27...