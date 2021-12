ASSOCIAZIONI

ROVIGO (E.Bar.) È Claudia Biasissi la nuova presidente dell'associazione Civica per Rovigo, titolare della lista che in consiglio comunale ha espresso e sostiene il sindaco Edoardo Gaffeo. La presidenza è stata assegnata nel corso della riunione che ha eletto il nuovo direttivo, che è composto, oltre che dalla presidente, dai consiglieri Paolo Giolo (vicepresidente), Dina Maragno (segretario), Mario Andriotto (tesoriere), Manuela Nissotti e Renzo Brigo. Del direttivo fanno parte anche gli eletti con ruoli in giunta e il capogruppo della lista collegata all'associazione, ovvero il sindaco Gaffeo, il vicesindaco Roberto Tovo e la capogruppo Elena Biasin. Al termine dell'elezione, il consiglio ha ringraziato i soci per la fiducia e ha ringraziato gli altri membri del direttivo uscente, da Fabio Osti a Claudio Curina, Rossella Moscatello e Paola Munari, con i quali è stata affrontata la fase di avvio e superato il difficile periodo della pandemia. «L'associazione politica comunica il sodalizio - nata dalla lista che ha espresso il sindaco Gaffeo nel 2019 in coalizione con il Partito democratico e il Forum dei cittadini, continuerà ad appoggiare e a condividere progettualità dell'amministrazione per lo sviluppo di Rovigo».

