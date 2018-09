Classico, prima campanella in Commenda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROVIGO Un nuovo inizio per il liceo classico di Rovigo, nella sua nuova collocazione all'istituto Marco Polo di via De Gasperi. Dopo decenni di storia nella sede in via Badaloni, al Celio, gli indirizzi classico e linguistico si sono trasferiti nella nuova scuola individuata ancora anni fa dalla Provincia di Rovigo. Anni durante i quali non sono mancati malumori da parte di un ristretto gruppo di insegnanti e genitori di alunni che hanno anche terminato il proprio percorso scolastico. Determinante è stato il volere della dirigente...