Nessuna classe pollaio alle superiori di Adria. Se non fosse per il Polo Tecnico che avrebbe chiesto lo sdoppiamento di alcune classi, in città non dovrebbero sorgere particolari problemi di spazi per l'avvio del nuovo anno scolastico, contrassegnato quest'anno dalla spada di Damocle dell'emergenza Covid-19. La situazione sarà più chiara tra una decina di giorni.

CLASSI SDOPPIATE

Lo sdoppiamento di alcune classi al Polo Tecnico, notizia che circola insistentemente a livello provinciale, al momento è solo ufficiosa. Risulta infatti complicato parlare con il dirigente scolastico Armando Tivelli e l'unica notizia sul Polo la fornisce la Provincia di Rovigo che ha intenzione di sostituire i vecchi termoconvettori dell'istituto scolastico di via Aldo Moro, sede del Polo Tecnico, con nuovi apparecchi dotati di lampade Uv-c in quanto le lampade Uv-c, poste in sistemi chiusi protetti possono - si legge nelle relazione degli uffici tecnici di palazzo Celio - costituire un efficace sistema battericida e virucida per l'aria, migliorando quindi la qualità dell'ambiente scolastico.

«Al liceo Bocchi Galilei non abbiamo problemi - assicura la dirigente Silvia Polato -, né di organico né per quanto riguarda le aule e il distanziamento sociale. Nelle nostre tre sedi, via Dante per gli indirizzi classico e linguistico, via Cavallotti, sede del liceo psico-pedagogico, e in via Maddalena per l'indirizzo scientifico, non ci sono problemi per quanto riguarda gli spazi. Il numero degli alunni e la capacità delle strutture ci permettono di ottemperare alle indicazioni in materia di distanziamento tra studenti. Abbiamo pertanto previsto solo lezioni in presenza. Ovviamente non possiamo ipotecare il futuro. Se saremo costretti di nuovo ad tornare alla didattica a distanza, siamo pronti». Per quanto riguarda invece il corpo docente ci sono vuoti di organico? «Ci mancano solo i cosiddetti incarichi annuali, come accade puntualmente ogni anno. Le nomine però dovranno essere effettuate solo in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. Ne riparleremo la prossima settimana, ma non ci dovrebbero essere problemi sotto questo punto di vista».

L'ISTITUTO ALBERGHIERO

Nessun problema di spazi anche all'istituto alberghiero Cipriani, come spiega la dirigente Lorenza Fogagnolo. «Siamo ai cosiddetti dettagli - dice - ed è tutto è pronto per la riapertura dell'anno scolastico con lezioni in presenza. Siamo riusciti a garantire il distanziamento: l'unico vero problema riguarderà i trasporti e i laboratori. Nei laboratori non sarà possibile garantire la presenza di tutti gli alunni. In questo caso abbiamo studiato diverse soluzioni integrando le lezioni in laboratorio con lezioni a distanza. I ragazzi comunque seguiranno le fasi laboratoriali sempre da scuola, nella loro aula o in un altro locale. Abbiamo potenziato la connessione all'interno dell'istituto». Ci sono carenze di organico? «Abbiamo al momento carenze per quanto riguarda il personale Ata e di segreteria e soprattutto i docenti di sostegno: ne abbiamo solo nove su oltre una trentina. Dobbiamo aspettare però le nomine dell'Ufficio Scolastico Territoriale e solo in seguito procederemo alle assunzioni. Nel frattempo, se ci saranno dei vuoti in cattedra chiederò ai docenti di ruolo di sostituire i colleghi».

