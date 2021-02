L'EPIDEMIA

ROVIGO Un'intera scuola dell'infanzia a Lendinara è in quarantena per un caso di positività al Covid-19 e per alcune classi delle scuole medie lendinaresi e delle elementari di Castelnovo Bariano sono scattati tamponi e isolamento preventivo. Il virus in questi giorni sta causando problemi e disagi in alcuni dei plessi scolastici dei due comuni. Un caso di positività al tampone rilevato tra il personale della scuola dell'infanzia Garibaldi ha indotto il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 5 a disporre una quarantena preventiva, e la dirigente scolastica Laura Riviello ha comunicato alle famiglie che tutti i circa cinquanta alunni e tutto il personale dovranno restare in isolamento obbligatorio fino al primo marzo compreso. Il primo marzo tutti gli interessati effettueranno il tampone come previsto dalle linee guida regionali attualmente in vigore, che impongono in questi casi di osservare una quarantena preventiva di dieci giorni e solo al termine di questi eseguire i test. La chiusura totale della materna per quarantena è stata accolta non senza qualche perplessità da parte di alcuni genitori e in una comunicazione inviata alle famiglie, la preside ha sottolineato che le decisioni sono prese su indicazione dell'Ulss 5 e dipendono da molte variabili necessariamente valutate di caso in caso.

VOCI INFONDATE

Il virus sta causando problemi anche nella scuola media Mario, dove risulterebbero coinvolte due classi sottoposte ieri ieri a tamponi rapidi dei quali non sono stati ancora resi noti gli esiti. In città si sono diffuse voci non confermate secondo le quali alcuni dei casi registrati nelle scuole locali potrebbero essere riconducibili a un unico focolaio familiare, e c'è chi si sbilancia a fornire cifre sul numero di presunti contagi nel nucleo. Il sindaco Luigi Viaro invita alla calma e alla correttezza anche nel dibattere dell'argomento sui social network. «Il bollettino di sorveglianza Covid di oggi (ieri per chi legge, ndr) parla di 11 persone positive a Lendinara, solo una in più rispetto al bollettino di venerdì scorso, perciò non vediamo un'impennata di casi al momento - sottolinea - su Facebook sono stati diffusi dati sensibili relativi a persone e non si capisce come questi commentatori potrebbero essere in possesso di tali informazioni. Invito ad attendere le comunicazioni dell'Istituto comprensivo, appena ci saranno maggiori notizie le famiglie verranno informate. Non capisco questa volontà di diffondere informazioni di dubbia veridicità e di istigare le persone anche contro l'amministrazione comunale, insinuando l'intenzione di non riferire dei casi per coprire degli amici».

SCUOLE CHIUSE

Tamponi a tappeto, ieri, hanno interessato anche due classi delle scuole elementari Fleming di Castelnovo Bariano, afferente all'istituto comprensivo di Castelmassa, con l'intervento di tre squadre dell'Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) dell'Ulss 5 e la collaborazione della Protezione civile. Sono state rilevate due positività tra gli studenti, mentre non ci sono casi tra il corpo docente. Oggi le scuole saranno chiuse per un intervento di sanificazione, domani gli studenti torneranno a scuola fatta eccezione per le due classi che resteranno in quarantena fino al 4 marzo.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA