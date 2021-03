CLASSI DECIMATE

CEREGNANO Sono diversi i casi di positività riscontrati fra gli alunni delle scuole di Ceregnano. Nella scuola elementare Guglielmo Marconi si sono riscontrati due bambini positivi: le relative classi di appartenenza sono state sottoposte alla misura di sorveglianza domiciliare e sottoposte al tampone. Così come nelle scuole medie Goldoni, dove nei giorni scorsi si è avuta la positività di un insegnante e la successiva messa in isolamento fiduciario delle sue tre classi fino a quando non è stato fatto il tampone a tutto il personale, per fortuna risultato negativo. Nel frattempo si è avuta la positività di due ragazzi di terza media che usufruiscono del pulmino, pertanto sono stati posti in sorveglianza tutti i ragazzi che utilizzano tale servizio in due dei tre pulmini, quello di Gavello e uno dei due di Ceregnano.

SITUAZIONE COMPLICATA

«C'è stato un po' di caos ha confidato una mamma prima hanno detto che i ragazzi del pulmino potevano riprendere la scuola, poi di nuovo che dovevano stare a casa. A Gavello hanno fermato il pulmino, ma non hanno messo in sorveglianza i bambini, che potevano andare comunque a scuola. Poi invece no. Ci sono classi in cui alcuni bambini sono rimasti in sorveglianza domiciliare e altri sono andati a scuola, e in seguito al riscontro della positività di un'alunna adesso la frequenza si è ribaltata».

TAMPONI IN PIAZZA

Intanto l'Amministrazione si è data da fare per effettuare i tamponi in piazza, con la collaborazione del Gruppo di Protezione Civile, della Polizia locale e del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Ulss 5 Polesana. «Fra ieri e oggi abbiamo effettuato i tamponi allestendo nella piazza del municipio il Punto tamponi ha detto il sindaco Ivan Dall'Ara nessuno è risultato positivo». «Domani faremo il tampone ai bambini di uno dei pulmini ha continuato il sindaco , in quanto uno degli autisti è risultato positivo nei giorni scorsi. In questo caso vengono posti in sorveglianza tutti i bambini che hanno utilizzato il servizio di trasporto del pulmino interessato».

CLASSI IN ISOLAMENTO

«Oggi - prosegue il sindaco di Ceregnano Dall'Ara - mi risulta ci fossero 23 bambini alle elementari, mentre alle medie mancavano le classi in sorveglianza. Tanti genitori mi stanno contattando, alcuni sollecitando la chiusura delle scuole fino a quando la situazione non si sarà definitivamente schiarita, altri invece implorandomi di non farlo. Se dovessi prendere le decisioni sulla gestione delle scuole in base alle indicazioni dei circa 250 genitori degli alunni che frequentano gli istituti di Ceregnano avrei sicuramente 250 pareri diversi. Io mi attengo alle indicazioni dei protocolli del Sisp e dell'Usca, che sono gli organismi dell'Ulss responsabili della gestione dell'emergenza».

TRACCIAMENTO DEI CONTATTI

Nel Comune di Ceregnano al 4 marzo si sono registrate 31 persone positive e a seguito del tracciamento dei contatti ci sono numerose persone in sorveglianza attiva. Una sola persona risulta ricoverata ma in via di guarigione.

Mirian Pozzato

