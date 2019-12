Civici: «Abbandonati dalla Regione»

ADRIA

«La decisione della Regione di bocciare la riapertura della scuola media di Bottrighe è un macigno sulla comunità». Ibc, Siamo Adria ed Adria Civica, le tre liste civiche al governo di palazzo Tassoni, scaricano tutte le responsabilità della decisione sulla Lega, alla guida della Regione Veneto. «L'indicazione - spiegano - è la dimostrazione che questa Regione non concede alle comunità la possibilità di autodeterminarsi e di investire al fine di costruire un futuro diverso. Come possiamo portare famiglie a Bottrighe? Come possiamo incentivare la natalità? Servono misure politico-economiche e strumenti che aiutino queste scelte: servizi, case Ater e il ripristino della scuola media».

OPPORTUNITÀ NEGATE

Bottrighe meriterebbe questa possibilità secondo i tre movimenti «È un centro di oltre 2 mila persone. Si trova all'interno del Parco del Delta del Po, ha una vivace attività industriale artigianale ma soprattutto ha una comunità che si è sempre mossa per salvaguardare le sue scuole. La sua posizione geografica poi è importante. Può attrarre famiglie e bambini dalle realtà vicine oltre a un turismo che la può portare ad essere una perla del Delta».

L'OFFENSIVA

Ibc, Siamo Adria ed Adria Civica sono pronte ad effettuare le opportune verifiche sulla decisione che è arrivata da Venezia. «Soprattutto - precisano - continueremo ad investire e credere nella possibilità che il nostro territorio possa crescere. Continueremo a lavorare per la comunità, collaborando con il Comitato genitori scuole di Bottrighe. Abbiamo inoltre concesso degli spazi per l'apertura di una sala espositiva dedicata ad Umberto Maddalena e stiamo inoltre spingendo per il completamento della fibra ottica, per una palestra digitale e per mettere delle colonnine di ricarica per le macchine elettriche». Secondo i civici mancherebbe la volontà politica della Regione di investire sul territorio. «Senza investimenti - puntualizzano - siamo destinati a scomparire e ci auguriamo che alle prossime elezioni regionali i nostri cittadini valutino come veniamo trattati. In quest'anno e mezzo il silenzio dei partiti a livello locale su molte di queste questioni è colpevole. Una parte della minoranza poi non comprende che le scelte politiche regionali pesano su Adria e sul Polesine come dei macigni. Certe decisioni saranno difficilmente invertibili da chiunque verrà dopo di noi. Si sta facendo passare il messaggio distorto che serve una giunta vicina alla politica della Regione per essere aiutati mentre invece la politica si deve mettere al servizio della comunità per risolvere criticità e bisogni». Ibc,Siamo Adria ed Adria Civica comunque non si arrendono: «Noi continuiamo nel nostro impegno - concludono - ed una alleanza con i cittadini ci porterà ad ottenere ciò che è dovuto».

IPOTESI DANNO

L'amministrazione Barbierato invece avrebbe collezionato l'ennesimo insuccesso per il capogruppo Lega Paolo Baruffaldi che non esclude l'ipotesi di un eventuale danno erariale. «Un insuccesso - precisa - figlio dell'aver presentato un progetto carente e raffazzonato, bocciato sia dal Consiglio di istituto che dalla Giunta regionale. Mi chiedo a questo punto che cosa sia servito spendere quest'estate 30 mila euro per sistemare i bagni prima ancora di conoscere se la scuola poteva riaprire. Oltre al danno la beffa. Quanti altri insuccessi di questa giunta inconcludente dovranno pagare i cittadini di Adria?».

Guido Fraccon

