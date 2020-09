PALAZZO NODARI

ROVIGO Volano gli stracci nella maggioranza. La lista civica che sostiene il sindaco, Perché Cresca Felice, risponde in maniera diretta e violenta agli attacchi mossi dalla capogruppo del Partito Democratico Giorgia Businaro. L'associazione Civica per Rovigo, nata dalla lista elettorale che nel 2019 ha vinto le elezioni proprio grazie al risultato ottenuto dal PD, afferma di non avere responsabilità sulla mancata elezione di un rappresentante Dem a Venezia e chiede al suo gruppo consiliare di rimuovere Businaro da quel ruolo oppure ne tragga le conseguenze.

PD FA QUADRATO

Immediata la difesa del PD alla capogruppo: «Affermazioni irricevibili e pretestuose, assolutamente provocatoria la richiesta di dimissioni». Il gruppo politico di Gaffeo, che ha sostenuto l'esponente del Veneto che Vogliamo Aldo D'Achille, commenta la disfatta del centrosinistra alle Regionali dello scorso week-end, sostenendo che la ri-elezione di Luca Zaia sarebbe avvenuta per merito della sua sovraesposizione mediatica quotidiana. Poi arriva la stilettata al PD e alla Businaro: «È sempre auspicabile una approfondita riflessione prima di sparare sentenze o lanciare accuse. Invece, arrivano subito le dichiarazioni della signora Businaro, che evidentemente ha già capito tutto prima di tutti e parte all'attacco. Ma di chi? Essenzialmente dell'Amministrazione comunale di cui dovrebbe far parte, ma in cui evidentemente si sente fuori posto, visto che molte altre sono state le sue esternazioni e anche concrete azioni in commissione e in consiglio contrarie all'Amministrazione».

La capogruppo Dem aveva dichiarato che se l'intera maggioranza a sostegno di Gaffeo si fosse compattata per uno dei candidati del PD, le chance di mandare un polesano in consiglio regionale sarebbero state maggiori. Invece, la divisione tra il VcV e il PD su Rovigo potrebbe avere influito sul risultato elettorale.

LA REPLICA

I gaffeiani però non ci stanno e rispondono che in ogni caso, se anche loro avessero sostenuto Diego Crivellari, il più votato del PD, nulla sarebbe cambiato. I civici sostengono che i ruoli del sindaco e della civica sono distinti. La lista sostenere chiunque e i 1.071 voti ottenuti dal VcV non sarebbero comunque serviti ad aiutare i rappresentanti del PD: «I voti non sono pacchetti da spostare a piacimento - incalzano -. Oltre al fatto che Perché Cresca Felice è uno dei soggetti costituenti del VcV, in cui sono stati spesi mesi di lavoro politico». Ma non finisce qui. I civici di Gaffeo rinfacciano a Businaro di non avere apprezzato il lavoro della giunta: «È sotto gli occhi di tutti come, in poco più di un anno, complicato da mesi di pandemia Covid, Gaffeo stia facendo rinascere questa città. Anzi, fa finta di non saperlo e spara critiche senza alcun dato a sostegno». In conclusione, l'aut aut dei gaffeiani al gruppo consiliare: «O il gruppo consigliare del PD è in linea con quanto afferma il suo capogruppo, mettendo in discussione la maggioranza, o rivede la scelta fatta sulla sua persona per il ruolo di capogruppo». Chiara e diretta la risposta del PD, a firma del segretario comunale Tosca Malagugini: «Il Partito democratico rimane saldamente il primo partito del centrosinistra in città e il perno della coalizione che amministra Rovigo. L'esigenza di una autocritica complessiva della maggioranza, richiamata dalla capogruppo, considerato l'esito disastroso per Lorenzoni, fa parte della normale dialettica e rappresenta nelle intenzioni uno spunto costruttivo».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA