Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIACCIANOAria di festa in municipio. Il consiglio comunale ha deciso venerdì di attribuire la cittadinanza onoraria al campione del mondo, di origine baruchellese, José João Altafini, ex giocatore di Milan, Juve, Napoli e commentatore televisivo. La cerimonia, organizzata in collaborazione con il Milan Club di Badia Polesine, si svolgerà il 30 ottobre. Sarà presente Josè Altafini e saranno invitati i lontani parenti baruchellesi. «Le...