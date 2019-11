Cittadinanza alla Segre: «La Provincia si mobiliti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZA DI GENEREROVIGO I Comuni di Occhiobello e Rovigo hanno già conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Italia in Comune Adria, il 18 novembre scorso, ha chiesto al Comune di fare altrettanto. «L'onorevole Segre intervengono i rappresentati di Italia in Comune Polesine tra le cui fila c'è anche la consigliera regionale Patrizia Bartelle -, dopo aver proposto una mozione in Parlamento per impegnare il Governo a istituire una Commissione straordinaria contro i discorsi d'odio e l'istigazione alla...