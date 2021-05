Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CITTÀ STORICAROVIGO La città vista dall'alto, un panorama mozzafiato che i turisti potrebbero ammirare dalla cima della storica Torre Donà, da un anno restaurata grazie ai fondi del Gal Adige ma in questo periodo chiusa al pubblico.L'antica torre medioevale, una delle più alte in Italia, non può infatti essere aperta alle visite libere. Il regolamento approvato nel settembre scorso dal Comune, che ne disciplina l'accesso in sicurezza,...