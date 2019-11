Città smart, l'ex Celio ne sarà la culla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONE DIGITALEROVIGO L'ex Celio-Roccati diventerà il polo tecnologico della provincia, un luogo aperto alle innovazioni dirette al miglioramento della vita dei cittadini, dove si ridisegnerà l'urbanistica del centro con stampanti 3D e si progetteranno app collegate direttamente con ufficio anagrafe o con la Polizia locale per informazioni in diretta sul traffico o sugli eventi in programma in città.Queste solo alcune delle innovazioni del maxi Urban digital center che il Comune ha intenzione di realizzare con l'aiuto della Regione,...