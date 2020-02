DISABILITÀ

ROVIGO È partito venerdì, alla Gran Guardia, il ciclo di incontri formativi sulle tematiche legate alla disabilità, organizzati dalla dottoressa Marina Santi, docente ordinario al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata all'Università di Padova. Il percorso, di cinque date, dal titolo Nuove sfumature di identità - Verso una nuova concezione della persona è promosso ed organizzato da C.a.s.e., con il patrocinio del Comune. La serata è stata aperta dai saluti degli assessori comunali Erika Alberghini e Mirella Zambello. La città inclusiva il titolo del dibattito dove la docente ha posto l'attenzione sulla città ed il suo rapporto con l'ottica dell'inclusivo. La città intesa sia come strutture, ma soprattutto come comunità.

CITTÀ INCLUSIVA

«L'inclusività ha detto la docente - non deve essere , solamente, una previsione, anche se la più ampia possibile, di possibilità di includere, quanto soprattutto una apertura mentale verso una disponibilità a una struttura che possa variare se mutano le esigenze». Ecco l'importanza, è emerso dall'incontro, di intercettare nuove esigenze non fermandosi intorno ad uno schema rigido ma cogliendo ulteriori richieste come opportunità e stimolo.

Grande la soddisfazione tra gli organizzatori per la buona riuscita della prima serata che ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone. Prossimo appuntamento venerdì 21 febbraio con la pedagogista Angela Bonafin che tratterà invece il delicato tema dei fratelli dei disabili.

R.Mer.

