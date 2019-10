CITTÀ IN FESTA ROVIGO Un caleidoscopio di luci, colori e sapori che ha invaso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CITTÀ IN FESTAROVIGO Un caleidoscopio di luci, colori e sapori che ha invaso la città e che ha richiamato a Rovigo un gran numero di visitatori. L'edizione 2019 della Fiera d'Ottobre si chiude oggi, nel giorno del tradizionale Marti franco, dopo che per quattro giorni le bancarelle dislocate lungo le strade del centro storico hanno animato il cuore del capoluogo polesano per quello che è l'evento-clou dell'Ottobre rodigino. Da piazza XX Settembre fino a via Grimani, passando per piazza Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, Corso del...