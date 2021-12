Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO Una ventata di novità nel quartiere Città Giardino. Ieri mattina c'è stata l'attesa inaugurazione del Bar Città Giardino Caffè, rinnovato locale gestito da Michela Fruggeri. La titolare, dopo 23 anni passati come dipendente al bar del centro commerciale La Fattoria, ha deciso di mettersi in gioco in prima persona e scommettere nel bar di via Viernheim.È una scelta coraggiosa puntare su un'attività mentre il commercio...