CIRCOLO RODIGINOROVIGO Il Circolo Scacchistico Rodigino ha di recente avuto due importanti novità. In attesa del 1° torneo Natale di scacchi a Rovigo, valido come Trofeo Rovigo Banca, Open A, Open B e Under 18, per l'intera giornata di oggi a palazzo Casalini, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo: presidente Stefano Zanirato, consiglieri Michele Rizzo, Gualtiero Bellucco, Nicola Aliberti, Andrea Martarello. Nel frattempo è stata inaugurata la nuova sede distaccata del circolo rodigino. Dopo alcuni mesi di lavoro, per sistemare i...