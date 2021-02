CIRCO BLOCCATO

ROVIGO Una decina di famiglie sono alle prese con problemi di accesso alle loro abitazioni, stanti le condizioni pericolose nelle quali versa via Stopazzine a Grignano Polesine. A farsi portavoce del problema è Susanna Carlesso, presidente dell'associazione La Casa di Abraham. «Non abbiamo il dente avvelenato con il Comune, ma rivolgiamo un appello al sindaco Edoardo Gaffeo, non solo a nome dei venti residenti che si trovano nella nostra struttura, ma anche delle altre famiglie che vivono vicino a noi. Per nostra fortuna, uno dei vicini è un agricoltore, che con il suo trattore ogni tanto spiana la strada. Ma questo non basta. La strada è in pessime condizioni. Lo scorso anno l'Amministrazione comunale, tramite una ditta, aveva messo dello stabilizzato, ma dopo una settimana di piogge si sono create delle buche enormi. I parenti dei nostri ospiti sono costretti ad attenderli all'inizio della strada».

Il tratto in questione è lungo circa 600 metri. Oltre alla Casa di Abraham, sono presenti due famiglie, per quello che riguarda la parte che ricade sotto Rovigo, più altre cinque famiglie che vivono dopo il sottopasso ferroviario, sotto il Comune di Arquà. «Qui la situazione è migliore, tant'è che spesso per uscire utilizziamo la parte arquatese, altrimenti rischiamo di distruggere le auto - sottolinea Carlesso - Lo scorso anno ci hanno detto che è una strada in lavorazione, ma intanto siamo ancora messi come prima. Quando piove si riempiono le buche e si formano dei piccoli laghi. Diventa impossibile anche fare delle passeggiate a causa del fango. La stessa entrata della nostra sede diventa fanghiglia».

Resta ospite della Casa di Abraham il circo Busnelli Niuman, il cui personale fermo da troppo tempo ha dovuto rimboccarsi le maniche.

«Io aiuto nella consegna serale delle pizze, con un impegno di due-tre ore, utilizzando la mia auto - racconta David Busnelli, direttore artistico del circo - Mia sorella Elisabeth, invece, da acrobata-trapezista si è riciclata con un altro lavoro, venendo assunta con un contratto da SicurItalia Rovigo, come addetta al controllo della temperatura e delle mascherine all'ingresso dell'ospedale rodigino. Stiamo valutando di fare la residenza a Rovigo, visto che ci troviamo bene a vivere qui».

Il pensiero dei circensi è se e quando riprenderanno, più le spese che dovranno sostenere. «Il Covid ha rallentato le attivita' all'interno dell'asociazione - conclude Susanna Carlesso - In questi giorni siamo impegnati nella sistemazione del giardino e nella cura degli animali. Abbiamo avuto un buon raccolto di zafferano, ribatezzato Oro in Cucina del Polesine. Qualche barattolino è stato messo via. Se la pandemia ce lo consentirà, faremo deli pranzi a base di risotto allo zafferano. Intanto la Fondazione Cariparo ci ha dato un contributo economico, per il progetto E noi uscimmo a veder le stelle, che si richiama all'ultimo canto della Divina Commedia, quando Dante e Virgilio escono a guardare le stelle, in segno di speranza. Acquistreremo tre telescopi per gli ospiti, che poi insegneranno alle famiglie rodigine come si osservano le stelle. Abbiamo avuto cinque casi di positività in novembre, ma ora tutto è sotto controllo».

Marco Scarazzatti

