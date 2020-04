CIRCO BLOCCATO

ROVIGO Seconda fornitura di cibo da parte di Coldiretti Rovigo per gli animali del circo Busnelli Niuman bloccato a Borsea da due mesi per le misure anti Covid-19. Coldiretti Rovigo e l'azienda agricola di Paolo Bonetto ed Enrico di Giacciano con Barucchella ieri ha donato quasi 10 quintali di mele agli animali del circo. Oltre ai soci, durante la consegna, era presente anche il responsabile dell'ufficio periferico di competenza di Coldiretti di Badia-Lendinara Michele Bragioto.

Il circo accampato a Borsea era arrivato in città a fine febbraio. I 18 circensi, tra i quali anche due bambini e una cinquantina tra cavalli, pony, cammelli, tigri, lama, struzzi, cani dalmata, oche e caprette, in seguito all' emergenza sanitaria non sono riusciti a fare ritorno nel Veronese. In queste settimane ad aiutarli, i volontari di Bandiera Gialla assieme al parroco di Borsea e un gruppo di famiglie.

«Siamo tornati in soccorso al circo perché, mentre per noi si allentano le restrizioni, per loro rimane l'obbligo di stanzialità ha spiegato il presidente Carlo Salvan e gli animali, come le persone, hanno bisogno di cibo per sopravvivere. Di fronte a situazioni come queste Coldiretti non riesce a rimanere a guardare, i soci si sono da subito attivati per questa causa. Due settimane fa abbiamo portato del fieno, ne serve tanto perché gli animali sono numerosi; oggi abbiamo dato tre cassoni di mele per un totale di quasi 10 quintali».

L'azienda Bonetto ha deciso di fare omaggio della frutta alla famiglia del circo senza chiedere compensi. A loro, come a Zanotto e Spagnolo per la passata fornitura, va il nostro ringraziamento per questo gesto generoso e solidale. Quando c'è bisogno in casa Coldiretti sappiamo sempre agire con il cuore».

