Circa trecento profughi contro i settecento del 2017

IL FENOMENOROVIGO Sono circa 300 i richiedenti asilo attualmente ospitati in Polesine. A fine aprile erano 319. Un numero inferiore alla metà rispetto a fine 2017, quando le strutture avevano accolto circa 700 migranti. Nell'ultimo bando della Prefettura per i servizi di accoglienza in provincia di Rovigo il numero totale dei posti che si ritengono necessari e sufficienti è 395. Nell'ottobre di due anni fa il tetto era fissato a 800. Basta questo a far capire che la situazione non è più la stessa.In Polesine i due poli principali...