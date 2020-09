PROFILASSI

ROVIGO Ecco, a settembre, i vaccini di riparazione. Per i grandi. Un'attività straordinaria, eseguita grazie alla preziosa collaborazione del Comitato rodigino della Croce rossa, ha permesso di recuperare e smaltire gli appuntamenti per tutti quanti, non in età pediatrica, avrebbero dovuto eseguire richiami e vaccinazioni per papilloma virus, epatite A e B , antitetanica, pertosse, meningite B e C.

L'attività vaccinale non urgente, con esclusione di quelle per i bambini al di sotto dei 2 anni di età, era stata sospesa nel momento di massima emergenza. Con la piena ripresa delle attività, sono state messe in calendario anche le vaccinazioni che erano state rimandate, ma l'agenda era così fitta che qualcuno rischiava di slittare al 2121. Ecco, allora, l'idea di una sessione straordinaria per recuperare gli arretrati.

L'IDEA

Come spiega l'Ulss Polesana in una nota, «grazie alla sinergia tra Ulss 5 e Croce rossa, l' 11, 12 e 13 agosto e il 7, 8 e 9 settembre, sono state effettuate, nei locali del Censer, circa 1.300 vaccinazioni che inizialmente erano state spostate al 2021. L'idea vincente è stata di richiamare e proporre il recupero di quanto prenotato al Cup, che era stato sospeso durante la fascia emergenziale della pandemia. Infatti, mentre le vaccinazioni previste per le fasce infantili sino ai 2 anni mai sono state sospese, le vaccinazioni degli adulti erano state differite e sono state completate. I richiami per le coorti di bambini oltre i 6 anni, ricominciate a inizio giugno, vengono in questi giorni completate nelle sedi vaccinali dai professionisti aziendali. Nessun cittadino, grazie alla collaborazione della Croce Rossa e all'impegno dei sanitari, è rimasto senza copertura vaccinale».

INFLUENZA

Tutto questo non riguarda la campagna vaccinale antinfluenzale, la cui partenza quest'anno sarà comunque anticipata proprio per cercare di ridurre la sovrapposizione con la prevista nuova ondata Covid, aiutando anche i medici di famiglia nelle diagnosi differenziali. La Regione si è già portata avanti investendo 8 milioni per acquistare ben 1,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, libero, ma caldamente raccomandato, soprattutto per le categorie più a rischio.

Elisa Barion

