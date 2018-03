Cipriani e Parco premiano i progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIASfida in famiglia, a colpi di progetti, per far rinascere Adria e il Delta del Po, per gli studenti del Cipriani. L'auditorium Saccenti ospiterà domani dalle 9.20 alle 13.20, gli studenti di accoglienza turistica dell'istituto alberghiero che presenteranno il progetto narrazione identitaria del territorio. L'idea migliore riceverà quale premio la possibilità di trasformare il progetto in realtà. L'iniziativa ha preso il via dalla lettura e dall'approfondimento del libro di Emilio Casalini Rifondata sulla bellezza, opera che spiega...