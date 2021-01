L'EPIDEMIA

ROVIGO Calo netto dei casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore: solo 33, di cui 20 erano già in isolamento preventivo. Ottime notizie quindi sul fronte dell'andamento della pandemia alla vigilia del ritorno della regione in zona gialla: l'incidenza dei casi è al 2%. Oltre alle attività di ristorazione e ai bar, riparte anche l'ospedale.

PRENOTAZIONE VISITE

Torneranno finalmente fruibili le visite specialistiche in ospedale, erogate sia su ricetta che in libera professione, che erano state completamente sospese. Si potrà prenotare a partire da lunedì ricorrendo a nuovi metodi di appuntamento. Ad esempio, si potrà prendere il proprio appuntamento da qualsiasi farmacia in Polesine e dai centri di medicina integrata, ma anche attraverso i Punti sanità e gli sportelli Cup ospedalieri di Adria dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì; di Rovigo e Trecenta dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.30 accedendo su prenotazione al numero 0425.1675501. Inoltre, per chi è pratico con le procedure digitali, è operativa la procedura telematica attraverso il sito www.aulss5.veneto.it, in home page, pulsante servizi online. L'azienda Ulss 5 pubblicherà lunedì sui canali social e sul sito anche un breve video per agevolare i cittadini. Lo sblocco delle visite specialistiche è un segnale importante di ritorno alla normalità atteso da categorie di pazienti che necessitano di controlli periodici, ad esempio le donne in gravidanza.

DECESSI e RICOVERI

Purtroppo, nonostante le buone notizie sulla discesa della curva, i casi gravi non mancano. Si piangono altre due vittime, due uomini: uno di 91 e uno di 77 anni, entrambi del Medio Polesine che si trovavano ricoverati a Trecenta e fanno salire a 371 i decessi di persone positive al Covid. Anche la terapia intensiva fatica a svuotarsi, con 16 persone che necessitano ancora dell'intubazione per rimanere in vita. Negli altri reparti la situazione si alleggerisce gradualmente: chiuso il reparto Covid ad Adria, diminuisce anche la presenza all'ospedale di Rovigo dove ci sono sette posti letto occupati, più 41 persone in area medica a Trecenta dove solo un mese fa il conteggio sfiorava la tripla cifra.

CASE DI RIPOSO

Si contraggono in modo netto anche i numeri dei contagi nelle case di riposo. Le situazioni più gravi, per numeri assoluti, si registrano a Papozze, dove ci sono 21 ospiti e 13 operatori positivi all'Opera Pia Bottoni; a Crespino dove sono attualmente positivi 14 ospiti e 3 operatori della San Gaetano; a Villadose dove si riscontrano 10 positività tra gli ospiti e cinque tra gli operatori; all'Iras di Rovigo con 10 ospiti e 4 operatori positivi.

GUARIGIONI E VACCINI

Nel bollettino dell'Ulss 5 le guarigioni sono quasi quattro volte i nuovi positivi: 122 nuove guarigioni fanno salire a 8.173 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Al momento ci sono 1.207 persone positive in provincia e 1684 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Sul fronte dei vaccini, sono 7.490 persone in provincia di Rovigo vaccinate delle quali circa la metà nelle case di riposo e 3.885 tra gli operatori sanitari. Il richiamo del vaccino è stato somministrato a 5.041 persone, che hanno terminato il ciclo.

Roberta Paulon

