CONSERVATORIO

ROVIGO Il Conservatorio di Musica Francesco Venezze è frequentato da 44 studenti di nazionalità cinese, tre quarti dei quali sono iscritti ai corsi di Canto e Musica vocale da Camera.

A cinque studenti, che verso la fine di gennaio sono tornati dalla città di Wuhan e da regioni vicine, venne consigliato di rimanere in quarantena fiduciaria per due settimane.

«Il provvedimento sollevò perplessità e critiche - ricorda il presidente del conservatorio Fiorenzo Scaranello - addirittura qualcuno si spinse a evocare le leggi razziali».

MISURE DI SICUREZZA

«Se anche uno solo di questi studenti fosse stato positivo al virus, considerato che in quel periodo l'indice di contagio R0 era di circa 2,5, probabilmente non saremmo la provincia del Veneto con il minor numero di contagi», aggiunge Scaranello. La disposizione dell'Azienda sanitaria Ulss 5, praticata già da allora dal conservatorio,è sicuramente una delle spiegazioni.

«Alcuni giorni fa Zhang Yang, diplomata in pianoforte, che è la mediatrice culturale degli studenti cinesi, mi ha scritto che avevano procurato cinquemila mascherine chirurgiche e che le volevano donare alla Città», sottolinea Scaranello riportando il contenuto della lettera ricevuta dagli studenti.

«Rovigo è la città in cui noi, un piccolo gruppo di musicisti cinesi, studiamo e viviamo - hanno scritto -. I rodigini ci trattano come se fossimo di famiglia e questo per noi stranieri, lontani dalle nostre famiglie, è molto importante ed esiste una calda amicizia tra italiani e cinesi. Adesso siamo in una situazione di emergenza per combattere il nemico Coronavirus e, se staremo tutti uniti e sapremo aiutarci, il mondo guarirà presto».

SOLIDARIETÀ

«Ho chiesto a chi avrebbero avuto piacere fossero destinate e mi ha risposto così: Noi pensiamo soprattutto ai proprietari dei negozi e a tutte le persone che stanno ancora lavorando, ai corrieri che devono girare la città per le consegne e a tutte le persone anziane e agli ammalati che ne hanno davvero bisogno. Questa settimana, quindi, dopo aver fatto il punto sulle necessità presso l'Aulss e l'Amministrazione comunale, ne abbiamo portato tremila all'Istituto Sacra Famiglia di Fratta Polesine, che accoglie anziani e disabili, molto provato dall'emergenza, e duemila al Comune di Rovigo, che saranno destinate agli esercenti dei negozi, quando apriranno, e ai loro clienti, conclude Scaranello. «È una bella storia di amicizia, che questo tempo ci consegna, per ricominciare con fiducia e speranza, cercando di risollevarci senza cedere allo sconforto e alla rabbia. Stanno arrivando tempi nuovi, ma noi siamo i tempi».

