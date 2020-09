L'ORGANIZZAZIONE

ROVIGO Mentre continua la fase speciale della call veloce, apertasi con 392 posti disponibili in Polesine (al netto degli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto), fase che dovrebbe terminare oggi con le disposizioni da parte dell'Ufficio scolastico regionale delle assunzioni a tempo indeterminato (questa procedura speciale è rivolta a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di immissioni, e quindi ha presentato domanda in un'altra regione dove ci sono posti disponibili per ottenere la cattedra), l'Ufficio scolastico provinciale ha pubblicato le nuove graduatorie per le supplenze.

Terminata la procedura di call veloce, saranno gli incarichi a tempo determinato a completare, soprattutto nelle scuole secondarie, la maggior parte degli organici dei docenti in provincia.

I NUMERI

In Polesine si contano 4.867 domande di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) e sono state altresì escluse 205 istanze da parte di 146 aspiranti.

Le richieste di inserimento erano state presentate dal 22 luglio al 6 agosto con la nuova procedura telematica e ogni docente poteva iscriversi alle Gps per una sola provincia, ma per più classi di concorso.

Così in tutta Italia sono state contate 1.938.928 domande da parte di oltre 753mila aspiranti docenti, visto che gli insegnanti potevano iscriversi a più classi di concorso.

LE MATERIE

Più in dettaglio, le classi di concorso con il maggior numero di domande, quindi quelle più richieste perché accedere a queste significa aumentare di molto le possibilità di essere chiamati dalle scuole, sono state in Polesine Tecnologia alle scuole medie (219 richieste di inserimento), Scienze matematiche applicate (186), Matematica e Scienze alle scuole medie (153), Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado (121), Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado (118), Scienze e tecnologie delle costruzioni (111), Musica alle medie (108), Scienze giuridico-economiche (97), e ancora 88 istanze per l'insegnamento dell'Inglese alle superiori e 90 alle medie.

LISTE PROVINCIALI

Ci sono anche 469 richieste di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze nelle scuole dell'Infanzia, 466 per supplenze alle elementari (posti comuni), 31 istanze per posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia e 89 alle primarie, 37 per posti di sostegno alle medie e 20 alle superiori. Inoltre, 84 richieste di inserimento per le supplenze nei posti per il personale educativo.

IL SISTEMA

Le nuove graduatorie provinciali delle supplenze, per quanto riguarda su posto comune e di sostegno, di prima e seconda fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, sono valide anche per l'anno scolastico 2021-2022.

Non sono previsti reclami, mentre è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Gli aspiranti sono ammessi nelle citate graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e l'amministrazione può disporre, con un provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie stesse.

Le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, invece, vengono pubblicate dai dirigenti scolastici delle singole scuole scelte dagli aspiranti docenti e saranno utilizzate per eventuali supplenze residue al 31 agosto o 30 giugno 2021, e per tutte le supplenze temporanee, comprese le cosiddette supplenze Covid, previste per via del necessario distanziamento tra alunni nell'ottica di dividere le classi per far fronte all'emergenza sanitaria, con la necessità di più docenti.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

