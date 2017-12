Cinque ragazze del Celio Roccati nei Pirenei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIAGGIO STUDIOROVIGO Anna Boldrini, Claudia Bolzoni, Chiara Rebuschi, Gaia Rossi e Carla Veronese, cinque studentesse del liceo Celio Roccati, accompagnate da due docenti, dal 19 al 25 novembre hanno fatto un viaggio ad Azpeitia, paesino basco, luogo natale di Sant'Ignazio di Loyola.IL PROGETTOHanno fatto parte di un progetto di studio e lavoro in un Paese straniero dell'Unione europea in rappresentanza dell'istituto rodigino. Sono entrate in contatto con l'ambiente scolastico locale e del modo di vivere, condividendo esperienze con i coetanei...