ULSS 5

ROVIGO Un nuovo balzo del contagio: sono cinque i nuovi casi emersi ieri e il totale delle persone attualmente positive arriva a 36. Due sono entrambe originarie del Marocco, un 43enne residente in Medio Polesine e un 45enne residente a Rovigo. Entrambi sono asintomatici e come accaduto per un 40enne loro connazionale, residente in Alto Polesine, si sono sottoposti al tampone privatamente, in una struttura fuori provincia, in vista di un viaggio nel loro Paese di origine. Viaggio che alla luce della loro positività, dovrà essere rimandato: entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare e sono stati isolati i loro contatti.

CASI IN FAMIGLIA

Gli altri tre casi sono una 66enne, una 42enne e un 44enne, tutti di Rovigo e tutti in isolamento perché contatti stretti di una persona positiva. Solo la prima presenta una leggera sintomatologia, ma non tale da far ipotizzare la necessità di un ricovero: tutti e tre rimangono in isolamento domiciliare. «Questi casi sono legati a un cluster familiare che ha dato positività nei giorni scorsi. L'invito è quello di trascorrere un weekend di Ferragosto felice e in compagnia ma rispettando tutte le norme igieniche, di prevenzione e di distanziamento», sottolinea il direttore generale dell'Ulss Polesana, Antonio Compostella. In questo momento non ci sono ricoverati, ma sono 317 le persone in isolamento con sorveglianza attiva e il totale dei contagiati da inizio epidemia raggiunge quota 496. I tamponi eseguiti sono arrivati a 66.374 su una platea di 27.275 persone.

LA NOVITÀ

A proposito di tamponi, le novità riguardanti i rientri dai viaggi in Spagna, Grecia, Croazia e Malta, hanno mutato il quadro generale: solo ieri sono stati una cinquantina i tamponi eseguiti a polesani di ritorno da questi Paesi. «Da lunedì 17 - evidenzia Compostella - in tutti e tre i presìdi ospedalieri della provincia, saranno attivi degli ambulatori per l'esecuzione dei tamponi a accesso diretto, senza prenotazione, per i suddetti viaggiatori. Invito tutti a consultare il nostro sito e i nostri canali social per avere tutte le informazioni del caso».

Per oggi e domani, aggiunge, «i viaggiatori che hanno contattato il Servizio Igiene e Sanità pubblica in queste ore tramite e-mail e che sono stati richiamati per fissare la data del tampone, potranno effettuarlo all'ospedale di Rovigo».

Dal momento del rientro e fino alla comunicazione dell'esito del tampone, è obbligatorio rimanere in isolamento a casa. L'esito sarà scaricabile dal portale referti online dell'azienda o dal fascicolo sanitario elettronico o dal proprio medico, in 24-48 ore. Non può essere effettuata prenotazione del tampone prima dell'ingresso in Veneto. Esclusi dall'obbligo chi è rientrato prima del 13 agosto e chi ha eseguito un tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Italia, il cui referto va inviato alla e-mail sisp.ro@aulss5.veneto.it. Tutti gli altri devono obbligatoriamente comunicare il proprio ritorno in Veneto al Servizio Igiene e Sanità pubblica, inviando una e-mail a sisp.ro@aulss5.veneto.it, completa di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di domicilio e recapito telefonico, e devono eseguire un tampone di controllo. Per ulteriori informazioni può essere contattato il numero verde aziendale 800938880, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

