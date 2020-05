Altri nuovi casi, cinque, emersi tutti dagli screening interni a strutture sanitarie o residenziali. Si tratta, infatti, di una 70enne rodigina da tempo ricoverata in lungodegenza nella Casa di cura Città di Rovigo, trovata positiva dai controlli interni alla struttura e trasferita all'ospedale Covid di Trecenta, esattamente come un 84enne che era ricoverato alla Casa di cura di Porto Viro, analogamente scoperto dai test eseguiti internamente, poi di un ulteriore operatore di Villa Tamerici, sempre a Porto Viro, che si aggiunge al collega già trovato positivo parecchio tempo fa, di un operatore della struttura per anziani La Residence di Ficarolo, il primo a fronte dei numerosi contagi che hanno interessato gli Istituti polesani, con 65 ospiti e 18 operatori, nonché di una 59enne che lavora come Oss a Schiavonia, a sua volta individuata dai test eseguiti ai dipendenti dell'ospedale padovano. In totale, i casi di positività fra residenti in Polesine da inizio epidemia arrivano a 432, mentre i ricoverati sono 38, tutti a Trecenta, 4 dei quali in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 552 persone, senza contare gli ospiti delle strutture residenziali comunque sottoposti al regime di isolamento nelle rispettive strutture. Cresce anche il numero delle guarigioni: ieri ne è stata accertata una e il totale è arrivato a 132. Un quadro che come spiega il direttore dell'Ulss 5 Antonio Compostella, «dimostra come abbiamo drasticamente ridotto la circolazione del virus per quanto riguarda i contatti a livello di vita quotidiana, mentre abbiamo il problema della potenziale persistenza o del rischio di nuovi focolai nell'ambito dei contenitori chiusi, ospedali e strutture residenziali».

