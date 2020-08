CINEMA ALL'APERTO

ROVIGO Sarà proiettato The help, film scelto dalla Commissione Pari Opportunità comunale presieduta da Alessandra Tozzi, alla serata di oggi dedicata alle donne all'interno della rassegna CineSet, calendario di programmazioni cinematografiche all'aperto organizzata dalla Pro Loco e dal Comitato Provinciale Unpli con il contributo di Asm Set. Il film ha un cast tutto al femminile: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Octavia Spencer, che per questo film ha vinto l'Oscar quale miglior attrice non protagonista. La proiezione sarà preceduto dalla presentazione del cortometraggio Ti aspetto sulla luna, uno dei progetti selezionati per il Maggio Rodigino 2020, realizzato per sensibilizzare la cittadinanza sull'immagine della persona con disabilità e, più in generale, sul tema dell'inclusione.

Il progetto sarà presentato integralmente in occasione della Primavera della cultura che quest'anno verrà eccezionalmente realizzata in forma ridotta, a fine estate, e si concretizzerà in una vera e propria sfilata, uno spettacolo dai molteplici significati che simbolicamente rappresenta un passaggio dall'infanzia all'età adulta.

