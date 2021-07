Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RASSEGNAROVIGO La prima serata di Cineset, la rassegna estiva di film nata dalla collaborazione tra Asm Set, Zico ed Euganea movie movement, è stata un vero successo. Il film d'esordio della rassegna estiva è stato L'hotel degli amori smarriti, una commedia francese complessa e surreale, che mette in scena i ricordi di amori passati e una crisi di coppia in cerca di soluzione. Ed è già tutto esaurito per la seconda data di lunedì al...