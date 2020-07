CINEMA D'ESTATE

ROVIGO Tutto esaurito per il primo appuntamento della rassegna Cineset. Cinema sotto le stelle, organizzata da Pro Loco Rovigo e Comitato provinciale Unpli, con il patrocinio di Comune e Coni e sostenuta principalmente da Asm Set. 25 proiezioni cinematografiche gratuite all'aperto saranno proposte non solo in città ma anche nelle frazioni. Primo evento questa sera alle 21.30 ai giardini delle Torri a Rovigo con il film Never let me go (non lasciarmi) del 2010, diretto da Mark Romanek. «Siamo soddisfatti ha detto ieri nella sede di Asm la presidente Manuela Nissotti che la cittadinanza abbia risposto in modo pronto e caloroso, mostrando la voglia di uscire e di partecipare a eventi culturali. L'unico rammarico è che, per rispettare tutte le norme previste dall'emergenza sanitaria, non tutti coloro che hanno provato a iscriversi potranno accedere alla prima delle proiezioni. La raccomandazione è dunque prenotare il prima possibile dal sito www.asmset.ro.it».

CIAK SI PEDALA

«La Fiab ha aggiunto Denis Maragno ha colto con entusiasmo l'opportunità di collaborare alla rassegna. I volontari Fiab saranno a disposizione tutti i lunedì per le uscite nelle frazioni per fare da guide nei percorsi più sicuri e agevoli. L'appuntamento sarà alle 20.45 in Piazza Matteotti, possibilmente con un gilet catarifrangente: al costo di 1 euro per l'assicurazione sarà possibile fare l'itinerario in gruppi di 10 persone al massimo. Informazioni e iscrizioni su www.rovigoinbici.org».

Il programma prevede 10 lunedì nelle frazioni (Boara, Borsea, Gransette, Buso, Grignano, Roverdicrè, Mardimago e Sarzano), 9 giovedì in centro e 6 venerdì negli impianti sportivi rodigini. Per partecipare bisogna iscriversi, esibire la prenotazione e anche la certificazione Covid, che in caso di necessità sarà fornita all'ingresso. Durante la registrazione, ogni utente può iscrivere al massimo tre persone; sarà richiesta anche la mail per comunicare eventuali variazioni di programma. «Poiché per la prima proiezione ha aggiunto Manuela Nissotti è previsto maltempo, ci riserviamo di decidere se sospenderla verso le 19. A causa delle tre serate previste ogni settimana, è infatti difficile un'aggiunta al cartellone; più probabile che le serate annullate vengano posticipate a settembre. Tutti gli iscritti riceveranno una mail in caso di cancellazione. L'attività della Fiab proseguirà nella notte del 18 luglio con la terza edizione di Bike night. Si partirà a mezzanotte e si costeggerà l'argine dell'Adige per raggiungere il mattino dopo Rosolina Mare. In agosto, inoltre, ogni venerdì sarà proposta una Pedalata sotto le stelle nelle frazioni di Rovigo, con Marco Chinaglia che ne racconterà la storia e aneddoti curiosi.

Sofia Teresa Bisi

