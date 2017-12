Cinema, speranze di pubblico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPETTACOLI DI NATALEROVIGO Escono dal palinsesto del cinema rodigino pro tempore due spettacoli: Toro Ferdinando e Assassinio sull'Orient express. «Purtroppo dal produttore 20th Century Fox non riescono a inserirci per tempo nei loro sistemi, per cui abbiamo dovuto cambiare la locandina con gli orari e gli spettacoli del Cinema in centro», racconta l'assessore Luigi Paulon.BILANCIOI risultati sono inferiori alle aspettative, ma promettenti quel tanto che basta per pensare al futuro. «Nelle dodici proiezioni che si sono svolte al Don Bosco...