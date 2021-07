Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIATerzo appuntamento domani, alle 21.30 ai giardini Zen di via Terranova con Cinema sotto le stelle curata dal locale Circolo del cinema Carlo Mazzacurati. Sullo schermo sarà proiettata la pellicola di animazione del 2018 Dililì a Parigi. L'orfana Dililì è una bambina franco-canaca che lavora in un villaggio canaco ricostruito in un giardino pubblico parigino. Un giorno, il giovane corriere Orel la va a trovare e si fa raccontare la...