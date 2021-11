Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMAROVIGO Se il cinema è, per antonomasia, il luogo dei sogni ad occhi aperti, la riapertura del cinema Duomo è la concretizzazione di un sogno a lungo inseguito. Tutto è diventato realtà giovedì sera, con la prima proiezione di un film in un cinema in centro da quando nel 2009 ha chiuso i battenti il multisala Odeon. Per la serata, il pubblico degno di una prima, anche se il film, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, in realtà è...