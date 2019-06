Cinema riaperto entro fine anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CULTURAROVIGO Per dicembre riaprirà il cinema multisala della zona della Fattoria. Non sarà più gestito da chi per anni lo hanno mantenuto sotto l'insegna del Cinergia, ma in queste settimane i proprietari della struttura, la società Sagittario che ha sede a Roma, ha inoltrato agli uffici del Comune la Denuncia di inizio attività e intende riaprire al pubblico almeno quattro delle otto sale che vi sono all'interno e sono state colpite dall'incendio dell'otto dicembre 2017. Nella notte tra l'otto e il 9 dicembre di due anni fa, infatti, è...