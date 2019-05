Cinema in centro, due idee di Menon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELEZIONIROVIGO «Il cinema in centro è il nostro sogno». A ribadirlo è la candidata sindaco Silvia Menon che torna a mettere sul tavolo la proposta già avanzata nel 2015 e reiterata nel corso degli anni. «Le strade per riavere un cinema vero nel cuore di Rovigo - precisa - attualmente sono due, l'una alternativa all'altra». La prima è riaprire il vecchio Odeon: «I proprietari dell'immobile dell'ex cinema multisala, tuttora imprenditori nel mondo del cinema, potrebbero avere buone chance di ottenere il finanziamento dal ministero per...