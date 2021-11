Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMAROVIGO Tra idioma popolare e perle di saggezza, il cinema rodigino vuole essere a chilometri zero. Anche i negozi del centro partecipano alla campagna di rilancio del cinema a Rovigo, esponendo in modo ironico e un po' provocatorio dei manifesti che riportano frasi in dialetto come Te fidito de mi?, A se vedemo, bocia, Semo è chi ch'el semo fa.L'INIZIATIVASi tratta di citazioni accomunate dall'essere tratte da celebri film e...