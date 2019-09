Cinecolonne riapre con Il re leone e Tarantino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FILM IN CITTÀROVIGO Torna il cinema in città grazie a Cinecolonne. A maggio, dopo l'ottima esperienza invernale e primaverile, sembrava che fosse un progetto destinato a concludersi, invece gli organizzatori, insieme all'amministrazione comunale, hanno deciso di continuare ad offrire ai rodigini un servizio che altrimenti non potrebbero più avere. A partire da venerdì 4 ottobre, ancora una volta al Censer lungo viale Porta Adige, la Sala Bisaglia farà da cornice all'iniziativa voluta e sostenuta dall'assessorato agli Eventi, realizzata...