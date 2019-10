Cinecolonne non chiuderà e all'orizzonte riappare l'Odeon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANDE SCHERMOROVIGO In attesa dell'apertura del cinema di Borsea, Cinecolonne, sala cinematografica del Censer, nell'ultimo mese ha fatto il pieno di visitatori. In un solo weekend il botteghino del cinema del Censer ha staccato più di 600 biglietti. Successo che è stato riconfermato anche durante i giorni della fiera. Il cinema, messo in piedi due anni fa dall'ente fieristico cittadino, dai commercianti e dall'assessore Luigi Paulon, per sopperire alla temporanea mancanza della sala di Borsea, nonostante le critiche e lo scetticismo...