Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAZIONIROVIGO Un gesto vile, un furto da una manciata di euro, ma un episodio che va sempre condannato e scatena la rabbia dei parenti. Per l'ennesima volta, sono spariti i fiori dalle tombe del cimitero di Granzette e i residenti hanno segnalato sui social network quanto accaduto. È stata un'amara sorpresa per una donna, che si è recata a fare visita alla tomba dei familiari e ha scoperto che le due piantine di ciclamino non c'erano più....