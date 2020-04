Cimiteri presi d'assalto. Con il conto alla rovescia per il via libera, prima della Regione e poi del Comune, molti rodigini hanno frequentato i camposanti cittadini per un saluto ai propri cari defunti. Soprattutto nella mattinata il cimitero cittadino in via Oroboni ha registrato i maggiori picchi di affluenza, mentre nelle frazioni le visite sono state più contenute. Ma non tutte le amministrazioni comunali polesane sono riusciti a predisporre gli accessi così rapidamente come invece hanno fatto nel capoluogo. A Ficarolo, infatti, il sindaco Fabiano Pigaiani ha infatti spiegato alla minoranza consiliare, che lo incalzava per riaprire il cimitero già ieri, che «le ordinanze regionali non possono prevalere sulle ordinanze sindacali più restrittive, pertanto per riaprire il cimitero necessita un'ordinanza del sindaco che revochi la precedente ordinanza di chiusura. Sentiti i colleghi sindaci della provincia, unitamente alla prefettura, abbiamo deciso di tenere una linea pressoché comune, ovvero di organizzarci per la riapertura dei cimiteri nella giornata di lunedì 27 aprile. La scelta è stata condivisa dalla maggior parte dei sindaci, anche perché, nel pomeriggio del 24 aprile, gli uffici comunali sono chiusi e il personale comunale non era disponibile».

A.Luc.

