Cimice asiatica, a rischio il raccolto delle pere

AGRICOLTURAROVIGO Un convegno dedicato alle cimici asiatiche divoratrici di frutta ha riunito di recente a Runzi di Bagnolo di Po una folla di agricoltori preoccupati. Accolti dal direttore commerciale della Cooperativa Villa Nani Federico Pasqualini e dal presidente Damiano Giacometti che, assieme al direttore di Confagricoltura Rovigo Massimo Chiarelli, hanno organizzato l'incontro, i presenti sono stati aggiornati sulle problematiche e le difese da porre in atto per fare fronte all'invasione di questo temibile insetto.Arrivate in Italia nel...