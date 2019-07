Cimice asiatica, a rischio i raccolti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO Massimo rispetto per le vespe samurai, ma gli agricoltori chiedono qualcosa di più. Che non sia un calabrone kamikaze o una mosca katana. Il problema della cimice asiatica, infatti, in Polesine è serio. E il fattore tempo è in questo momento è decisivo.L'ALLARMECome nota la Confagricoltura, siamo arrivati al punto che «i frutticoltori polesani stanno pensando seriamente di estirpare pereti, meleti, piantagioni di kiwi, di pesche, di nettarine: sono esasperati dai danni della cimice asiatica, si sentono impotenti di...