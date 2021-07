Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Dopo le polemiche dell'ultima seduta, torna a riunirsi il consiglio comunale. L'appuntamento è fissato per domani, venerdì, alle 20.30, nell'aula di palazzo Tassoni. Sarà la prima volta, in 28 anni di storia dei Venerdì di Adria d'estate, che il consesso viene convocato in concomitanza con le manifestazioni estive.In scaletta la ratifica di una deliberazione di giunta, relativa all'ulteriore differimento dei termini di versamento di...